Koç’un anısına kütüphane...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızsan ayrılan merhum eşi Mustafa Vehbi Koç anısına kütüphane yaptırdı. Koç Holding, sosyal medyadan bu anlamlı günden kareler paylaştı. Paylaşıma; “Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü hala en derinden hissettiğimiz merhum Mustafa V. Koç’un anısına, Yönetim Kurulu Üyemiz Caroline N. Koç tarafından, eğitim gördüğü ilkokulun kütüphanesinde yaşatılacak. Eski adı Maçka İlkokulu olan Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu’na yapılan ‘Mustafa V. Koç Kütüphanesi’ Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu Müdürü Asım Gökçe, Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Öğrenciler, Koç ailesine ithafen yazdıkları mektupları okurken, iki öğrenci de konuklara bir keman dinletisi sundu. Teknik altyapısı, iklimlendirmesi ve dekorasyonuyla tüm ihtiyaçlara hitap edecek şekilde inşa edilen ‘Mustafa V. Koç Kütüphanesi’nde 4 bine yakın kitaptan oluşan bir kitap seçkisi ve dizüstü bilgisayarlar yer alıyor.” yazdılar. Eşi Mustafa Koç'un adını çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle yaşatan Caroline Hanım, öğrencilere desteğiyle de takdir topladı.