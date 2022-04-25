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Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

25 Nisan 2022 Pazartesi
Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Resim Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sonrasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın “23 Nisan Özel Konseri”ni izledi. Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce çocuk, AKM’ye akın etti. Bando ve maskotlarla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştiren çocuklar, gün boyunca AKM’deki etkinliklerde doyasıya eğlendi.

AKM Çocuk Sanat Festivali İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Resim Yarışması Mehmet Nuri Ersoy

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Güncel Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Güncel 'Hepimiz Biriz Çocuk Şenliği'...

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kütahya’daki Gülsüm Güral Müzesi’nin bahçesinde farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğu “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde buluşturdu.
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