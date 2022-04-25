Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Resim Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sonrasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın “23 Nisan Özel Konseri”ni izledi. Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce çocuk, AKM’ye akın etti. Bando ve maskotlarla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştiren çocuklar, gün boyunca AKM’deki etkinliklerde doyasıya eğlendi.