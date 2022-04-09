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Aşıklar ilk kez ortaya çıktı!

Önder Öztarhan ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Çifte mekanda iş insanın annesi Deniz Öztarhan da eşlik etti.

09 Nisan 2022 Cumartesi
Aşıklar ilk kez ortaya çıktı!

İş insanı Önder Öztarhan ile aşkı tam gaz devam eden oyuncu Aslı Enver, önceki akşam Ortaköy Feriye Lokantası çıkışı ilk defa görüntülendi. İki sevgiliye, iş insanının anneside katıldı. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ilişkisi hakkında, ''Her şey gayet iyi. İlişkimizde gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor'' dedi. Gazetecilerin, ''Önder beyin anneside yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız? Önder beyde sizin ailenizle tanıştı mı?'' sorusuna Enver, ''Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder'de benim ailemi tanıyor'' dedi. Aslı Enver'den hemen sonra annesiyle birlikte çıkan iş insanı Önder Öztarhan ise soruları yanıtsız bıraktı.

Tolga ASLAN


Önder Öztarhan Aslı Enver Deniz Öztarhan

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