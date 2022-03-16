'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Çanakkale'de...

Pervin Ersoy’un Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinde rota Çanakkale’yi gösterdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde tarihi ve doğal güzellikleriyle şehri keşfetti. Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen geziye birçok tanınmış isim katıldı. Çanakkale’ye adım atar atmaz ekibin ilk ziyaret noktası Çanakkale Şehitliği oldu. Şehitlik ziyaretinde üç yapraklı bir yonca biçiminde yapılmış Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Savaşı rölyeflerinin de bulunduğu, şehitleri temsilen yapılan Çanakkale Şehitler Abidesi, Kabatepe Müzesi, Mehmetçiğe Saygı Anıtı ve savaşın en merkez bölgelerinden 57. Alay Şehitliği görüldü. Duygusal anlara sahne olan bu ziyaretler sırasında katılımcılar rehberler eşliğinde tarihi bir kez daha yaşadı. Conk Bayırı’nda kurşunun Atatürk’ün saatine isabet ettiği nokta ve siperler gezildi. Gezi, Mustafa Kemal Atatürk’ün karargahını kurduğu Kemal Yeri’nde tamamlandı.