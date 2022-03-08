"Potansiyelini gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadındır"

İş hayatındaki başarıları ile adından söz ettiren iş kadını Leyla Alaton, eğitim ve iş hayatına dair önemli detayları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak bir dergiye yaptığı röportajda paylaştı. Kadınların başarılarında ve gücünden söz eden iş insanı Alaton, “Kadının doğası çok güçlü. Korumacı ama içten! Artık dünyaya kadın tarzı yönetim gelmesi gerekiyor. Uzun vadeli düşünebilen bir vizyon gerekiyor. Kadınlara tek mesajım var; ne yapsınlar etsinler ekonomik bağımsızlıklarını kazansınlar. Hayatta en gerekli şey maddi olarak ayakta durabilmek. Çünkü birçok şey ona bağlı oluyor. Herkes için dileğim, “Umarım ne işte ne de özel hayatta kötü insanlarla karşılaşırlar. Pes etmek yok!” açıklamasında bulundu.