İş dünyasının acı kaybı!

İnşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Yüksel İnşaat'ın ortaklarından ve Tuana Tatil Köyü'nün sahibi olan iş insanı Ünsal Sert tedavi gördüğü Taksim Acıbadem Hastanesi'nde delta virüsü nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 69 yaşındaki Ünsal Sert altı ay önce de rahatsızlanarak akciğer ve kalp ameliyatı olmuştu. Acı haberi alan iş insanının eşi cemiyet hayatının tanınmış simalarından Neşe Sert ise zor anlar yaşadı. Eylül 2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan iş insanı Ünsal Sert'in Kovid-19 nedeniyle durumu ağırlaştığı için entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

Reşit ÖZET