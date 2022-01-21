Güncel

GS'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti.

21 Ocak 2022 Cuma
GS'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı. Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray iki lig şampiyonluğu, iki TSYD Kupası, iki Federasyon Kupası ve iki de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Selahattin Beyazıt, sportif başarıların yanı sıra Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu. Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz ise 28 Kasım 2021'de hayatını kaybetmişti.

Galatasaray Spor Kulübü selahattin beyazıt vefat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Özilhan'ın kayak stili...

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle soluğu kayakta alan Yasemin Özilhan, kayak kombiniyle yine farkını ortaya koydu
Güncel Kerim 2 yaşında...

Hikmet-Alpin Albayrak çiftinin oğulları Kerim Albayrak, 2 yaşına girdi. Kerim Albayrak'a ilk kutlama okulda yapıldı
Haftanın Şıkları Toprak tonlar...

Şükran Güzeliş
Güncel Koç'a hüzünlü anma...

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün altıncı yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
Güncel GS'nin eski başkanı hayatını kaybetti...

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayata veda etti.
Moda Davetlerde maskülen esintiler...

Modasever ünlü hanımlar, katıldıkları davetlerde maskülen giyim tarzlarıyla ön plana çıktılar
Güncel HT Kulüp 552. bölüm...

HT Kulüp 552. bölüm...
Güncel Kız kıza kutlamalar...

Sedef Zaim, yakın arkadaşları Füsun Kuran ve Deniz Ülke Arıboğan ile doğum gününde bir araya geldi
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Güncel Sessiz sedasız yürüyüş...

Kızıyla Arnavutköy'de objektiflere yansıyan iş insanı Önder Öztarhan, oyuncu Aslı Enver'le aşk yaşadığı dedikodularına sessiz kaldı

Güncel Acar'a anlamlı hediye...

İş insanı Erdinç Acar, babası İsmet Acar'ın tablosunu hediye alınca duygu dolu anlar yaşadı
Moda Sosyetenin 'siyah' aşkı...

Modaseverlerin 2022 kış tercihi siyahtan yana oldu. Kombinlerinde tepeden tırnağa siyah kullanan hanımlar, bu kış koyu renkleri çok sevdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.