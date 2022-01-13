Vardar'dan anlamlı ziyaret!

Turizmci iş insanı Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, kardeşi Mert Bey ile 2015 yılında hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti. Anne ve babasını özel proje ile gururlandıran iş insanı Vardar, okulu ziyaret ederek son durumunu kontrol etti. Ziyaretinden kareleri de "Bugün 2015 yılında annem ve babam adına yaptırdığımız Tülin Sinan Vardar Anaokulunu ziyaret ettim değerli müdürümüz Fadime Hanım diğer öğretmen arkadaşlarımız ve minik yavrular ile sohbet ettim. Okulumuzda 140 öğrenci okuyor umarım gelecekleri parlak şansları bahtları açık olur... Güzel ülkemiz için faydalı ve ileriki yaşamlarında da tıpkı bugünkü gibi tertemiz bireyler olurlar. Hayat zor umarım tüm engelleri hiç bir kötü yola sapmadan dimdik geçebilirler, yolları açık olsun minik yavruların..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Vardar, paylaşımıyla takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.