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Boji, Koç'a emanet!

İstanbul'da toplu taşımada dolaşmasıyla ünlenen Boji isimli köpeği, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendi.

11 Ocak 2022 Salı
Boji, Koç'a emanet!

Toplu taşıma araçlarında seyahat etmesiyle ünlenen ve Boji adı verilen köpeği, iş dünyasının önemli isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köpeğin yeni sahibinin Ömer Koç olduğunu duyurdu. Boji'nin yeni yuvasına kavuşmasını duyuran ve Koç'a teşekkürlerini ileten İmamoğlu, 'Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak' dedi.

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