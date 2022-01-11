İş insanlarında sağlıklı etkinlik!

İş insanı Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, TİM Marka Konseyi ve Genç TİM Konseyi Üyeleri ile bir araya geldi. Geçtiğimiz gün Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Genç TİM Konseyi Üyeleri ile yürüyüş yapan iş adamı Orakçıoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Sahilde uzun bir yürüyüş yapan ekip daha sonra bir mekanda kahvaltı yaptı. Süleyman Bey, bu anları, "İsmail Başkanımız eşliğinde, TİM Marka Konseyi ve Genç TİM Konseyi üyeleriyle sahilde yürüyüş sonrası keyifli bir kahvaltı yaptık..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.