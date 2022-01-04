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'Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor'

İş insanı Kemal Gülman ile boşanma davası sonuçlanan Feryal Gülman, eski eşinin birlikteliği hakkında konuşarak,"Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor!" dedi.

04 Ocak 2022 Salı
'Yasak aşkını Türkiye'nin gözü önünde yaşıyor'

Geçtiğimiz ay 8 yıllık mahkemeleri sonuçlanan ve iş adamı Kemal Gülman'ın 60 milyon lira tazminat ödemeye mahkum ettiği boşanma davasının ardından Feryal Gülman sessizliğini bozdu. Yaşadıkları süreci anlatan ve iddialara yanıt veren sosyetenin tanınmış isimlerinden Feryal Gülman, "Eşim" diye hitap ettiği Kemal Gülman'ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz bitmediğini açıkladı. Gülman, konuyla alakalı, "Bizim ağırlıklı davalarımız iş yani ticari davalar. Yani boşanma davasını ilgilendiren bir iki dava var sanıyorum. Bizim davalarımız ağırlıklı ticari davalar, şirket davaları... Olay Türkiye'nin gözü önünde yaşanıyor. Bu kadar göz önünde bir kadınla birlikte arkadaşlık yaşıyorsanız o zaman eşinizle boşanma yoluna gidersiniz. Neden boşanmadığını anlayamıyorum. Bu nasıl bir bakış açısı? Allah'a havale ediyorum." dedi. İş insanı Kemal Gülman'ın ise eski eşi Feryal Gülman'ın açıklamarına ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. Kemal Gülman, sosyetik eşi Feryal Gülman ile boşandıktan sonra ilk kez avukat sevgilisi Eda Cideli ile birlikte tatile çıkarken havaalanında objektiflere yakalanmıştı.

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