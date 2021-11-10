Fenerbahçe'den 10 Kasım anması!

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için özel bir organizasyon düzenledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ali Koç ve yöneticilerin de bulunduğu kafile Dolmabahçe açıklarına giderek denize beyaz karanfil bıraktı. Kadıköy’de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi’nden; Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Atamızın hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket edildi. Törende bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili iş adamı Ali Koç, Fenerbahçeli genç sporcularla fotoğraf çekildi.