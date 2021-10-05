Contemporary İstanbul'a özel davet

Türkiye’nin önde gelen sanat fuarı ve pandemi kısıtlamalarının ardından gerçekleşecek ilk uluslararası sanat etkinliği olan 16. Contemporary Istanbul, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşti. Contemporary Istanbul 16. edisyonunu yeni ve özel bir mekanda, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirecek.

VIP ÖN İZLEME GERÇEKLEŞTİ

Sanatseverleri buluşturan Contemporary Istanbul'un VIP Ön İzlemesi dün akşam birçok ünlü simanın katılımıyla gerçekleşti. Fuar, tarihi Haliç Tersanesi ve Haliç semtine yeni bir soluk getirecek büyük bir yenileme projesinin ardından çağdaş sanatı İstanbul’un en önemli tarihi alanlarından birine taşıyacak. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul, 16. edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileri ile ziyaretçilere ulaştırdı. Aralarında Ümit-Cem Boyner, Elif Dürüst, Maya Portakal Bitargil, Hamdi Akın gibi sanatsever isimlerin de olduğu ziyaretçiler sanat fuarını özel davette ziyaret etti.

Onur AYDIN