Türkiye tek yürek!

Türkiye'yi 28 Temmuz'dan bugüne kadar saran yangınların söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor. Şu ana kadar 32 ilde çıkan 125 yangının 119'unun tamamen söndürüldüğü ya da kontrol altına alındığı, 7 yangının ise devam ettiği bildirildi. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Begüm Şen, Elif Boyner, Sanem Tezman, Burcu Hanif, Melda Kosif, Evelize Kosif ise sosyal medyada Global Call sloganıyla orman yangınlarına dünyaya yardım için çağrı bulunarak tek yürek oldu. #helpturkey etiketiyle yapılan çağrıda 60 ayrı lokasyonda yangının sürdüğü ve yangın söndürme uçaklarına ihtiyaç olduğu da vurgulandı.