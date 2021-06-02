Sabancı Vakfı'ndan “Fark Yarat Hayatlar Değişsin”

2009 yılından bu yana toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikâyelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı “Fark Yarat Hayatlar Değişsin” sloganıyla yoluna devam ediyor. Bu sene 200 Fark Yaratana ulaşan programın yeni seçilen 5 Fark Yaratanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın katılımı ile Cüneyt Özdemir’in YouTube hesabında gerçekleşen yayında tüm Türkiye ile paylaşıldı.

GÜLER SABANCI, ''HAYAT SADECE İŞTEN İBARET DEĞİL''

Programın, bireyleri fark yaratmaları için teşvik ettiğini ve topluma ilham kaynağı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bu seneyle birlikte Türkiye’nin 81 ilinden 8.000’e yakın başvuru aldık. Eğitim, sağlık, çevre gibi farklı alanlarda çalışan Fark Yaratanların ilham veren hikayelerini paylaştığımız videolar, Türkiye ve yurt dışında 35 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı. Her yıl titizlik ve özen ile seçtiğimiz, büyük bir iradeye ve mücadele ruhuna sahip insanların başarılarını anlatan videoları izledikçe, topluma faydalı işler yapan, ülkemin bu güzel insanlarını tanıdıkça müthiş bir mutluluk duyuyor ve gelecek için umut doluyorum. Bu program vasıtasıyla özellikle gençlere tavsiyem şu; tabii ki istediğiniz ve başarılı olacağınız bir işiniz olmasını temenni ederim ama hayat sadece bundan ibaret değil. Hayatın önemli bir kısmı da insan sevmek ve faydalı olmaktır. Toplumsal faydaya katkıda bulunan insan mutlu ve huzurlu olur. Faydalı insan olabilmek bir şanstır. Hepsinin bu şansa sahip olmasını dilerim” dedi.