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Lüks mağaza zinciri Türkiye’den çekildi!

Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Grup bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz perakende devi marka Türkiye’den çekildi.

20 Nisan 2021 Salı
Lüks mağaza zinciri Türkiye’den çekildi!

İngiliz lüks moda perakende zinciri dünyaca ünlü marka Türkiye’den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan'ın patronu olduğu Demsa Grup’un bünyesine katılmıştı. Sessiz sedasız Türkiye’den çekilen lüks mağazanın yerine Demsa’nin kendi mağazası geldi.250’den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan marka, Demsa’nın Türkiye’ye getirdiği markaları aynı çatı altında alışveriş tutkunlarıyla buluşturmasıyla biliniyor. Başarılı iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan geçtiğimiz yıl e-ticaret sitesini hayata geçirerek kadın girişmcilere destek olmuştu.

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