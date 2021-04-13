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Bodrum'da ralli heyecanı!

2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Nisan 2021 Salı
Bodrum'da ralli heyecanı!

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Spor Toto, Castrol, Evofone, KFC, Oasis Bodrum, Salt Hayat, Rusya-Türkiye İş Konseyi, Azka Otel, Polat Galle Su, TED Bodrum Koleji, Lujo Hotel, Pirelli, Toyscar Bodrum, Power App, Fora Araç Takip, Telsan ve Era Outdoor katkılarıyla düzenlenen ralli BC Vision Motorsport takımından İsmet Toktaş-Burak Başlık ekibinin zaferi ile sona ererken, Ayhan Germirli-Mustafa Nazik ikinciliği ve Castrol Ford Team Türkiye’den Emrah Ali Başo ve Menderes Güral'da üçüncülüğü kazandılar. Ulusal şampiyona takip eden sürücüler arasındaki özel klasmanda ise BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı birinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye’den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinciliği ve Evofone Rally Team’den Uğur Soylu-Aras Dinçer de üçüncülüğü kazanan ekipler oldular.



BOTAV Rally Bodrum Menderes Güral İsmet Toktaş Burak Başlık Ayhan Germirli

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