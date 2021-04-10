Erdallar'ın mutlu günü...

İş insanı Erkan-Semra Ağma’nın kızı Apple Avrupa stratejik müşterilerden sorumlu müdürü Begüm Ağma ve akademisyen Prof. Dr. Cevat Erdal’ın oğlu Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi’nden Op. Dr. Ozan Ali Erdal, Çırağan Sarayında İstanbul Eski Milletvekili Prof.Dr. Aydın Ayaydın, Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi Prof. Dr. Muharrem İnan, eşi Behiye İnan ve Seba Metal Kurucu CEO’su Doğan Baysal şahitliğinde dünya evine girdiler. Pandemi dolayısıyla az sayıda kişinin davet edildiği düğün töreninde Ozan Ali Erdal ve Begüm Ağma çifti birbirlerine şahitlerin ve davetlilerinin önünde evet dediler.