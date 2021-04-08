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'Heyecandan karnıma ağrılar giriyor'

Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2021 Perşembe
'Heyecandan karnıma ağrılar giriyor'

Geçtiğimiz yıl aralık ayında iş insanı Hacı Sabancı ile nişanlanan Nazlı Kayı, aşk hayatıyla ilgili bir dergiye çarpıcı ifadelerde bulundu. Kayı 4-5 yıl önce güzel bir aşk romanı okurken içinden, "Keşke ben de böyle aşık olsam" diye geçirmiş. Daha sonra eline Arapça harflerle 'love' yazdırmış. Dövmeyi yaptırdıktan tam dört ay sonra nişanlısı Hacı Sabancı ile tanışmış. Dergiyesamimi itiraflarda bulunan Nazlı Kayı, evlilikle ilgili, "Birine çok aşıksanız zaten verebileceğiniz nihai karar evliliktir. Ve bence evlilik kararı aldıktan sonra siz artık bir ailesiniz. Ailenize birini katıyorsunuz, bir aileye dahil oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey" dedi. Aynı zamanda Hacı Sabancı ile bir arkadaş grubunda tanıştıklarını söyleyen Kayı, "Arkadaşlığımız başladıktan sonra her buluştuğumuzda heyecandan karnıma ağrılar giriyordu. Onu her gördüğümde vücudum aynı reaksiyonları vermeye başlayınca zaten anladım. Hala böyleyim bu arada. Onu görünce karnımda kelebekler uçuşuyor. Demek ki aşk böyle bir şey" diyerek Hacı Sabancı'ya olan aşkını anlattı. Geçtiğimiz günlerde aynı dergiye konuşmacı olarak katılan Arzu Sabancı ise oğlu Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı hakkında "Hacımız da Nazlı ile güzel bir birlikteliğe girdi. Ailemiz genişliyor büyüyor. Allah tamamını erdirsin” ifadelerini kullanmıştı.



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