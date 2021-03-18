Uyanoğlu'na dostlarından kutlama!

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan yakın arkadaşları Beyza Uyanoğlu'nun doğum gününü kutladı. Özel günlerinde arkadaşlarını yalnız bırakmayan Gülman ve Düzyatan birlikte çekildikleri fotoğraf kareleriyle dostlarının yeni yaşını kutladı. Gülman özel paylaşımına "Canımın içi sen iyi ki doğdun güzel kalplim, tüm güzelliklerin seni bulacağı, harika yaşların olsun, iyi ki varsın, iyi ki canımsın notunu düşerken Neslişah Alkoçlar Düzyatan ise "Başımı yasladığım, canımın içi doğmuş bugün" yorumunda bulundu.

Ferit TUĞLUK