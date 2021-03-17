Rotahane 'Balat' turunda...

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Türkiye’nin tarihi önemi yüksek şehirlerinden İstanbul'un güzel semtlerinden olan Balat'a özel bir seyahat düzenlendi. Türkiye'nin tarihsel zenginlikleriyle ve mimari özellikleriyle önem taşıyan Balat, Rotahane tarafından gerçekleştirilen 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesine ev sahipliği yaptı. Balat'ın önemli noktalarından Fener Rum Lisesi ve Demir Kilise gibi tarihi ve kültürel güzellikleri Bilge Kuru, Nergis Pekuysal eşliğinde ziyaret edildi.