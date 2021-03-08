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"Cinsiyet eşitliğinin olduğu bir dünya yaratabiliriz"

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ve Melisa Mutlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

08 Mart 2021 Pazartesi
"Cinsiyet eşitliğinin olduğu bir dünya yaratabiliriz"

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Zehra Neşe Kavak, Kadınlar Günü mesajı yayınlayarak kadınlar için temennilerde bulundu. Kavak, "Yaşadığımız dünyada kadın olmak, maalesef omuzunda birçok ağır yükle yol almak anlamına geliyor. Hem evde hem toplumsal hayatta kendimizi var etme savaşı veriyoruz. Hemen hemen bütün dünyada eğitim, öğretim, çalışma olanakları, hukuk, siyasal temsil gibi hayatın pek çok alanında eşitsizliğe maruz kalıyoruz. En önemlisi de yüzlerce yıldır süregelen ataerkil anlayışı, önyargıları hala silemiyoruz. Oysaki kadınlar; cesaret, umut, saflık ve yaşamın özüdür. Kadınların ekonomik olarak güçlendiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya çok daha mutlu ve yaşanılır olacaktır. Bunun için de hükümetlerden şirketlere, işverenlerden sivil toplum kuruluşlarına toplumdaki her bir birey ve kurum elini taşın altına koymalı. Başta biz kadınlar olmak üzere, yaşadığımız bu dünyayı tüm kadınlar için daha iyi bir yer haline getireceğimize dair kendimize söz vermeliyiz. Her birimiz üstümüze düşen sorumlularımızı en iyi şekilde yerine getirip, değişimin gücüne inanarak yola çıkarsak, cinsiyet eşitliğinin var olduğu bir dünya yaratabiliriz. Tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden başarılı iş insanı Melisa Mutlu ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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