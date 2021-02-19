Nazlı Kayı: 'Aşk' ayaklarımı yerden kesiyor...

Geçtiğimiz aylarda başarılı iş insanı Hacı Sabancı'yla evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Nazlı Kayı sağlıklı beslenme ve aşk hayatıyla ilgili tüyolar verdi. Spor eğitmeniyle bir söyleşi gerçekleştiren Nazlı Kayı fit görüntüsünün sebebini "Bana ne yiyorsun sorusu çok geliyor. Kendime bir düzen oturtturdum haftanın beş günü sağlıklı besleniyorum. Bu spora gitmek, ödevini yapmak, düzenli uyumak gibi bu benim için olmazsa olmaz. Ben hafta içi yanlış bir şey yediğimde kendimi kötü hissediyorum" diyerek açıkladı. Aynı zamanda nişanlısı Hacı Sabancı'yla benzer özelliklere sahip olduğunu söyleyen Kayı, "Hacı benden daha disiplinlidir. Hiçbir zaman sekizi beş geçe işte olmaz. Tam sekizde işinde olur" dedi. Nazlı Kayı, ''Aşk senin için ne ifade ediyor?'' sorusuna ''Ayaklarım yerden kesiliyor'' cevabını verdi.