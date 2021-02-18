Alaton, anılarını tazeledi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sosyal medya hesabından 7 yıl önceki fotoğrafını paylaşarak eski günlerini yadetti. Alaton, sosyal medyada Fransız Büyükelçisi Laurent Bili tarafından Fransız Devlet Nişanı verilirken çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafına "Takdirin taçlandırılması... 7 yıl evvel tam da tesadüfen bugün, Büyükelçi Laurent Bili tarafından Fransız Devlet Nişanı verilmişti. Bugün yine Fransız Sarayı'nda Büyükelçi Herve Magro ile beraberdik. Aynı kıyafeti giyebildim" notunun düşen Leyla Hanım, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.