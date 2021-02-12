Çetindoğan'dan kadın girişimcilere destek

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörlerde varlığını gösteren, girişimci kimliği ile birçok yeniliğe imza atan, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığında, yöredeki üreticiden globalde markalaşan girişimci kadına kadar odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu e-ticaret sitesi açıldı. Demet Sabancı Çetindoğan siteden satın aldığı ürünleri giyinip sosyal medya hesabından reklamını yaptı. Kadınlara destek olan Çetindoğan'ın bu davranışı ise takipçileri tarafından takdir edildi.