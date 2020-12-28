2020'de evlenenler

2020'de rüya gibi düğün törenleriyle damga vuran sosyete ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu sene mutluluğa 'evet' dedi. Gönüllerindeki prensesleri, kalplerindeki prensleri bulan ve bir ömür aynı yastığa boş koymayı isteyen sosyete ve iş dünyasından ünlü isimler, bu sene yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bekârlığa veda etti. Muhteşem anlara sahne olan düğünlerde iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim tanıklık etti. Bu yıl iş insanı Cem Boyner ikiz kızlarını evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Ayşe Boyner-Cem Telvi ile Elif Boyner-Cihan Ayger ile dünya evine girerken, Tuğçe Eyilik-Ekrem Vardar, Efe Duru-Melis Süt, Yusuf Yazdan-Miray Gürbey ve daha birçok ünlü çift, 2020'de nikah masasına oturdu.