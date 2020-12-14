Sosyetenin 'Koronavirüs' önlemleri...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Feryal Gülman, Zeynep Üstünel ve Etel Baler Koronavirüse karşı aldıkları önlemlerini paylaşarak herkesi kurallara uymaya davet ettiler.

Tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs salgınıyla yeni normale adapte olan cemiyet hayatının ünlü isimleri virüsten korunmak için aldıkları önlemleri paylaştılar. Maske-mesafe-hijyen kurallarına uyan seçkin isimlerin Covid-19 virüsünü kapmamak için aldıkları diğer önlemlerde dikkat çekti. Sağlıklı yaşamı hayatının parçası yapan, araştıran, sorgulayan ve doğru olanı yaşamına adapte eden ünlü isimlerden Feryal Gülman, 'Pancar ve sarımsak ağırlıklı besinlerden tüketmeye çalışıyorum. Bol su içiyoruz. Ayrıca evi bol bol havalandırıyoruz. Hava güzelse açık havada olmaya çalışıyoruz' dedi. Virüse karşı genel kuralların dışında çok bir önlem alınmayağını belirten Etel Baler ise takviye gıdalar almadığını doğal yollara başvurduğunu söylerek 'evdeki tüm yeşillikleri, çok bol soğan, sarımsak ve maydanozla kaynatıp suyunu içiyorum' yorumunda bulundu. Gününün büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Zeynep Üstünel ise C vitamini, çinko, D vitamini aldığını söyledi. Ayrıca 'Bol su içip, uykuma önem veriyorum. Zencefil, yeşil elma, mandalina tüketiyorum. Olabildiğince az dışarı çıkmaya çalışıyorum. Tek yaptığım şey açık havada haftada 3 kere koşmak. En kısa zamanda normal hayatımıza dönmek için dua ediyorum' diyerek aldığı diğer önlemlerini paylaştı.