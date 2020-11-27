'Mustafa Koç Spor Ödülü' sahibini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü” sahibini buldu.

Spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl online olarak gerçekleşti. 2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, geçtiğimiz yıl dünya artistik cimnastik şampiyonasında altın madalya alarak bu branşta ülke tarihimizin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan ve dostluk, mükemmelliyet, saygı gibi olimpik değerleri hayatının her alanına taşıyarak tüm genç sporculara rol model olan milli sporcumuz İbrahim Çolak'ın oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, ödülü sporcu İbrahim Çolak'a takdim etti.