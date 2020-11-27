HT KULÜP
Arama

'Mustafa Koç Spor Ödülü' sahibini buldu...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü” sahibini buldu.

Spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl online olarak gerçekleşti. 2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, geçtiğimiz yıl dünya artistik cimnastik şampiyonasında altın madalya alarak bu branşta ülke tarihimizin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan ve dostluk, mükemmelliyet, saygı gibi olimpik değerleri hayatının her alanına taşıyarak tüm genç sporculara rol model olan milli sporcumuz İbrahim Çolak'ın oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, ödülü sporcu İbrahim Çolak'a takdim etti.

Etiketler
Mustafa V. Koç Spor Ödülü Caroline Koç İbrahim Çolak artistik cimnastik
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Güzelleştiren lansman 27 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler ‘Atatürk’ temalı sergi 20 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Tophane-i Amire'de sanat... 19 Kasım 2020 Perşembe Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X