Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan yakın dostlarıyla birlikte at çiftliğini gezdi. Atlara hayran kalan Tapan, uzun süre atları besledi. Atlarla birlikte çok eğlenen Melisa Hanım, arkadaşlarıyla birlikte at üstünde kameraya poz vermeyi ihmail etmedi. Çiftlikte tur atan grup at sürerek stres attı.