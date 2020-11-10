Lise aşkı, koronaya yenildi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu çifti evlilik planlarını koronavirüs sebebiyle erteledi.

Alize Dinçkök, 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan boşandıktan, iki ay sonra lise aşkı Başar Kozanoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Liseden beri arkadaş olan ve yıllar sonra bir araya gelen aşıklar, bu yaz nikah masasına oturacaktı ancak maalesef bu aşk koronaya yenildi. Ailelerin onayını alan ancak pandemi dolayısıyla evlenemeyen ikili, vuslata ermek için koronanın bitmesini bekleyecek. Dillere destan bir düğün için vaka sayılarının tamamen bitmesini bekleyen Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu; tedbirlere uyulsa da koronadan korktukları için bir organizasyon yapmak istememişler. Düğünü covid yüzünden bir başka tarihe erteleyen çiftin ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Henüz zamanı belli olmayan çiftin düğünün yeni tarihini ise koronavirüs'ün bitişi belirleyecek.

Ferit TUĞLUK