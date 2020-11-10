HT KULÜP
Arama

Lise aşkı, koronaya yenildi!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu çifti evlilik planlarını koronavirüs sebebiyle erteledi.

Alize Dinçkök, 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan boşandıktan, iki ay sonra lise aşkı Başar Kozanoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Liseden beri arkadaş olan ve yıllar sonra bir araya gelen aşıklar, bu yaz nikah masasına oturacaktı ancak maalesef bu aşk koronaya yenildi. Ailelerin onayını alan ancak pandemi dolayısıyla evlenemeyen ikili, vuslata ermek için koronanın bitmesini bekleyecek. Dillere destan bir düğün için vaka sayılarının tamamen bitmesini bekleyen Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu; tedbirlere uyulsa da koronadan korktukları için bir organizasyon yapmak istememişler. Düğünü covid yüzünden bir başka tarihe erteleyen çiftin ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Henüz zamanı belli olmayan çiftin düğünün yeni tarihini ise koronavirüs'ün bitişi belirleyecek.

Ferit TUĞLUK

Etiketler
düğünpandemi Alize Dinçkök Başar Kozanoğlu koronavirüs evlilik
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Pamir bebeğe destek oldular! 09 Kasım 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Bebek'te stres attılar 06 Kasım 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Moda ve lezzet tutkunları buluştu! 28 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X