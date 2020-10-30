HT KULÜP
Arama

Cem Yılmaz'dan Koç'a gönderme...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'u yeni gösterisinde sık sık andı. Koç ile ilgili anektodlar anlatan Cem Yılmaz, seyirciyi esprileriyle kırdı geçirdi

Yeniden stand up gösterilerine başlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki şovunda Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile ilgili detaylara yer verdi. Miami'de kendisini izlemeyen gelen Rahmi Koç'u salonda gören Cem Yılmaz, Rahmi Koç'un ''Sizi izlemeye geldim demesiyle'' mest olmuş. Ancak sonradan gerçeği anlayan Yılmaz, ''Meğerse Miami'ye marina almak için gelmişler. Biz ancak işin tekne kısmında kaldık'' diyerek salondakileri kahkaha krizine soktu. Rahmi Koç'un gösteri sonrası kendisine bir mektup yazdığından da bahseden Cem Yılmaz, Koç'un gösteri ile ilgili düşüncelerini belirttiğini anlattı.

Etiketler
cem yılmaz Rahmi Koç Koç Holding Onursal Başkanı stand up
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Moda ve lezzet tutkunları buluştu! 28 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku
Davetler Kanun'dan hayvanlara destek sergisi 23 Ekim 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Barbaros'dan "Episode I" sergisi... 21 Ekim 2020 Çarşamba Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X