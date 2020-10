Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, New York'ta çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, New York'ta çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yazı Bodrum'da geçiren ve ardından New York'a giden Tapan, keyifli seyahatinden birkaç fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmedi. Okyanus karşısında poz veren Melisa Hanım, paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.