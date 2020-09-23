Londra'daki tasarımlara büyük ilgi!

Zarif tasarımları ile ev tekstili alanında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Haremlique İstanbul, Mart ayından bu yana dünyaca ünlü çok katlı lüks mağazası Harrods’da ürünlerini İngiltere’deki müşterilerinin beğenisine sundu.

Dünya çapında seçkin satış noktalarında ürünleri yer alan Haremlique Istanbul, geçtiğimiz Mart ayında tasarımlarını İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Harrods Mağazası’nda müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. Dünyanın önde gelen lüks mağazalarından biri olan Harrods’ın “Yatak Odası ve Banyo” bölümünde açılan Haremlique İstanbul Köşesi, markanın farklı tasarımlarına ev sahipliği yaparken, mağazanın web sitesi üzerinden de ürünlerine ulaşılabiliyor. Harrods’daki Haremlique Istanbul Köşesi’nde müşterilerin beğenisine sunulan ürünler arasında toile de jouy tekniği ile hazırlanmış, mistik bir görünüme sahip Gates of Paradise koleksiyonundan yatak örtüsü ve dekoratif yastıklar, markanın inisyalinden ilham alınarak monogram deseniyle tasarlanmış Tünel koleksiyonu, zarif dantel işlemesi ile süslenmiş Esma ve kusursuz bir nakışa sahip Pierre Loti nevresim takımı yer alıyor. Markanın imza tasarımlarından biri olan ve toile de jouy tekniği ile yaratılmış desenler içeren Hasbahçe ve Secret Garden koleksiyonlarının da bulunduğu Haremlique Istanbul Köşesi’nde ayrıca kaşmir throw, havlu, kapitone ipek yatak örtüsü ve dekoratif yastık gibi ürünler de sergileniyor. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, mağazaların kapalı olduğu dönemde Harrods.com üzerinden İngiltere’deki müşterilerine hizmet vermeye devam eden Haremlique Istanbul, kısa sürede ilgi topladı.

CAROLINE KOÇ ''YEREL ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ''

İngiltere pazarındaki tecrübelerinden memnun olduklarını ifade eden Haremlique Istanbul markasının kurucularından Caroline N. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Ev tekstilinde dünyaya açılmaya devam eden bir Türk markası olarak en kaliteli malzemeleri kullanarak yerel üretimi destekliyoruz. Bildiğiniz gibi yurt dışında ilk mağazalarımızı Kuveyt ve Riyad’da açmıştık. Ardından ABD pazarına Four Seasons otelinin içinde yer alan Miami mağazamız ile giriş yaptık. Daha sonrasında ise New York’un ünlü alışveriş merkezi 5. Cadde’de yer alan 118 yıllık mağaza Bergdorf Goodman’da ve yine ABD’nin 156 yıllık lüks mağaza zinciri Bloomingdale’s Dubai mağazasında ürünlerimizi sergilemeye başladık. Son olarak, bu yılın Mart ayında İngiltere’nin en seçkin mağazalarından Harrods’ın üçüncü katında bulunan ‘Yatak Odası ve Banyo’ bölümünde kurulan Haremlique Istanbul Köşesi’nde tasarımlarımızı beğeniye sunduk. Geçtiğimiz süreçte salgın sebebi ile mağazaların kapalı olduğu dönemde ise Harrods.com’da ürünlerimizin satışını sürdürdük.Müşterilerin ilgisi ve olumlu geri dönüşleri bizi son derece mutlu ederken, aynı zamanda İngiltere pazarındaki etkinliğimizi arttırma hedefimiz doğrultusunda bizi gelecek dönem için cesaretlendirdi. Türk tekstil markalarının geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya pazarlarında büyük bir potansiyeli olduğuna ve katma değeri yüksek işler yaratabileceğine inanıyorum. Yeter ki ‘sürdürülebilir ve yeşil üretim’ gibi makro trendleri ve son yıllarda hızla değişen müşteri beklentilerini doğru okumaya devam edelim.”