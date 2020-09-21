Dostlardan doğum günü kutlaması...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslı Pehlivanlar yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.

Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar ve eşi Burçin Sunar çifti, yakın dostları Aslı Pehlivanlar için önceki akşam Yeniköy'deki Fonduralı Restaurant'ta sürpriz doğum günü kutlaması organize etti. Genç turizmci aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen Aslı Pehlivanlar, kendisine yapılan sürpriz doğum günü partisinde yeni yaşını kutladı. Aslı Pehlivanlar doğum günü kutlamasında eşi Bora Pehlivanlar ve dostlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Öznur-Burak Yakın çiftinin sahibi olduğu Fonduralı'da Ceren Akın'ın sahnesi eşliğinde misafirler keyifli bir gece geçirdiler. Aslı Pehlivanlar doğum günü pastasını eşi Bora Pehlivanlar ile birlikte üfledi.