Sanat dolu bir yıla özel kutlama...

OMM - Odunpazarı Modern Müze, 1. yıldönümünü sanatseverler ile birlikte kutladı.

Yıldönümüne özel olarak Pazartesi günü ziyarete açık olan müze, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin verdiği mini konserlerle ziyaretçilerini karşıladı. Müze ziyareti sonrası ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan tohum topları sanatseverlere hediye edildi. Rana-Erol Tabanca'nın sahibi olduğu OMM 2020-2021 sanat sezonunu, 2 Ekim 2020 tarihinde açılışını gerçekleştireceği "Günün Sonunda" isimli yeni sergisiyle karşılamaya hazırlanıyor. Aralarında Ali Kazma, Aylin Zaptçıoğlu, Azade Köker, Burcu Yağcıoğlu, Elmas Deniz, Fırat Engin, Hale Tenger, Kerem Ozan Bayraktar, Lara Ögel, Murat Akagündüz, Mustafa Hulusi, Osman Dinç, Sergen Şehitoğlu, Serkan Demir, Stephan Kaluza ve Yaşam Şaşmazer gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, insanlığın doğaya verdiği zararın ve ekolojik dengenin bozulmasının sonuçlarıyla yüzleşmeye başladığına dikkat çekiyor.