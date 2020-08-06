Atıl Kutoğlu'ndan Viyana'da şık davet...

Atıl Kutoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın merkezinde bulunan 2 butiğinde verdiği davetle, sonbahar-kış 2020 koleksiyonunu tanıttı.

Dünyaca ünlü modacımız Atıl Kutoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın merkezinde bulunan 2 butiğinde verdiği davetle, sonbahar-kış 2020 koleksiyonunu tanıttı. Koronadan dolayı, mağazaların yeraldığı cadde ve pasajda açık havada gerçekleşen davete Avusturya sosyetesi ve basını adeta akın etti. Kutoğlu’nun Anadolu kültürlerinden esinlenerek hazırladığı yeni kreasyonları ünlü modeller tarafından tanıtıldı. 4-5 saate yayılan Davete katılan 100’e yakın önemli isim arasında Prenses Camilla von Habsburg, Baron Heinrich Drasche-Wartinberg, Viyana Opera Balosu’na getirdiği Hollywood yıldızlarıyla da tanınan ünlü işadamı Richard Lugner (inşaat/ AVM’ler), Viyana Büyükelçimiz Ozan Ceyhun ve eşi ile, FashionTV’nin patronu Michel Adam, eski savunma Bakanı Werner Fasslabend, Martina Fasslabend ile çok sayıda diplomat ve modasever şık Avusturyalı hanım katıldı. Ünlü isimlerin Kutoğlu imzalı giyinmeleri dikkat çekti. Davet Avusturya basınında da geniş yeraldı.