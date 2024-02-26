İş dünyasından ünlü isimler, Bebek'in renkli caddelerinde hafta sonu keyifli anlar yaşadı
Giriş: 26 Şubat 2024 Pazartesi
BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIYAN İŞ İNSANI ERDEN TİMUR, ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU
EDVINA SPONZA İLE İBRAHİM KUTLUAY, KLASİK PAZAR GÜNÜ AKTİVİTESİ OLARAK BEBEK'TE KÖPEKLERİNİ GEZDİRDİLER.
EDVINA SPONZA İLE İBRAHİM KUTLUAY.
Bebek'te eğlenceli hafta sonu...
İş dünyasından ünlü isimler, Bebek'in renkli caddelerinde hafta sonu keyifli anlar yaşadı
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