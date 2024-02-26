Bebek'te eğlenceli hafta sonu...

İş dünyasından ünlü isimler, Bebek'in renkli caddelerinde hafta sonu keyifli anlar yaşadı

Giriş: 26 Şubat 2024 Pazartesi

BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIYAN İŞ İNSANI ERDEN TİMUR, ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

EDVINA SPONZA İLE İBRAHİM KUTLUAY,  KLASİK PAZAR GÜNÜ AKTİVİTESİ OLARAK BEBEK'TE KÖPEKLERİNİ GEZDİRDİLER.

EDVINA SPONZA İLE İBRAHİM KUTLUAY.

Bebek'te eğlenceli hafta sonu...

İş dünyasından ünlü isimler, Bebek'in renkli caddelerinde hafta sonu keyifli anlar yaşadı

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Bebek'te eğlenceli hafta sonu...

İş dünyasından ünlü isimler, Bebek'in renkli caddelerinde hafta sonu keyifli anlar yaşadı
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Corporate Weekend, Uludağ’da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.

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