Davetler

'Yılın Kadınları'na' ödül gecesi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, “Women of the Year” (Yılın Kadınları) Ödülleri'nin verildiği özel geceye katılarak şıklıklarıyla dikkat çektiler.

Giriş: 12 Kasım 2024 Salı
'Yılın Kadınları'na' ödül gecesi...

Dünyanın farklı ülkelerinde her yıl gerçekleştirilen “Women of the Year Awards”ın (Yılın Kadınları Ödülleri) İstanbul ayağı The Peninsula Istanbul’un zarif atmosferinde gerçekleşti. Türkiye’de ikinci kez düzenlenen ödül töreni, dünyadan ve Türkiye’den önemli konukları ağırladı. Cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat hayatından isimlerin bir araya geldiği “Empowerment’’ (güçlendirme) temalı geceye, dünyaca ünlü modeller Jessica Stam ve Josephine Skriver da katıldı. Ödüller, iş dünyasından sanata, spordan bilime kadar kendi alanlarında fark yaratan isimlere takdim edildi. Geceye; Feryal Gülman, Ceylan Çapa, Aslı Ekşioğlu gibi çok sayıda isim gecede şıklıklarıyla dikkat çektiler.

Nazif Şahin KARPUZ

Yılın Kadınları Women of the Year Awards

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