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HT Life 191. bölüm...

Ece Saruhan’ın hazırlayıp sunduğu “Bloomberg HT Life”, cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor.Tatkibat Sahnesi’nin kurucusu Erdal Beşikçioğlu, ünlü kitaptan sahneye uyarladığı ‘Fahrenheit 451’ oyununun provalarının heyecanını Bloomberg HT Life’la paylaştı. Programda ayrıca Duru Tiyatro’nun ‘İki Bekar’ oyununun Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’ndaki oyununun perde arkasında yaşananlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Sahnede bir hayat’ etkinliğinin detayları da yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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