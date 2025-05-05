“İznik Mirası ve Toprağın Motifleri” sergisi...

Çini Sanatçısı Gül Camadan ve Proje Ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen İznik Mirası ve ToprağınMotifleri sergisi, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açıldı. Açılışa İTÜ Vakfı yöneticileri, sanat ve akademi dünyasından pek çok sanat sever katıldı. İTÜ Vakfı Kültürel ve Sosyal Hizmetler Komitesi yararına düzenlenen sergi, İznik çini sanatının tarihsel

zenginliğini ve doğadan ilham alan çağdaş yaklaşımları bir araya getiriyor. Açılışta konuşan çini sanatçısı Gül Camadan, Türk çini sanatının yüzyıllar boyunca sadece mimarinin değil, tüm sanat dünyasının ilham kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti. Camadan, “İznik’te doğan bu sanat, dünyanın dört bir yanında yankı buldu. Biz de bu mirası yaşatmak ve yeniden yorumlamak için yola

çıktık” dedi. Serginin “İznik Mirası” bölümünde, British Museum, Louvre Müzesi, Benaki ve Gulbenkian Müzesi gibi dünyaca ünlü kurumların koleksiyonlarında yer alan İznik çinilerinin replikaları yer alıyor. Bu eserler, orijinallerine sadık kalınarak, geleneksel tekniklerle üretildi. “Toprağın Motifleri” başlığını taşıyan diğer bölümde ise Anadolu’nun farklı bölgelerine özgü endemik bitkilerden ilham alınarak hazırlanan özgün çiniler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler, özellikle doğadan gelen desenlerin sanatsal yorumunu son derece etkileyici bulduklarını belirterek, çini sanatına olan ilgilerinin bu sergiyle daha da arttığını ifade etti. Açılış boyunca sanatçılarla birebir sohbet eden davetliler, çinilerin üretim süreçlerine dair bilgiler alarak çalışmalara büyük ilgi gösterdi. Kadın sanatçıların emeğiyle hayat bulan sergi, 9 Mayıs’a kadar Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.