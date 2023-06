Pırlanta uzmanları diplomalarını aldı…

Mücevher İhracatçıları Birliği aylardır süren bir eğitim maratonunun ilk etabını tamamladı. MİB himayesinde, Türkiye’nin Mücevher Teknolojileri Araştırmaları Merkezi (JTR) tarafından 700 kişiye verilen pırlanta eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayanlara diplomaları Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen törenle verilirken, törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın da katıldılar. Eğitim programı hakkında bilgi veren JTR CEO’su Mehmet Can Özdemir, aylar süren eğitim maratonunu özetleyerek bu maratonda özveriyle çalışan tüm eğitmenlere teşekkür etti. Kısa süre önce dünya çapında akreditasyon kuruluşları tarafından onaylanan dünyanın en nitelikli 2 laboratuvarından birini Türkiye’nin mücevher endüstrisine kazandırmaktan gurur duyduklarını anlatan Özdemir; “Türkiye’mize gurur verecek başarılara imza atıyoruz. Teknoloji geliştirerek, mücevher raporu vererek ihracatımızın kalitesini yükseltiyoruz. Artık firmalarımız aldıkları ürünlerin ne kadar gerçek olduğundan şüphe etmeyecekler. Tüm bilgi ve birikimimizi bir yandan da eğitime yönlendiriyoruz.” diye konuştu. Eğitimlerin devam edeceğini duyuran ve kısa sürede 700 kişiye eğitim verilmesinin sektörün gururu olduğunun altını çizen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın da şöyle konuştu: “Göreve gelirken vaad ettik. İnsan kaynağımızın niteliğini yükselteceğiz ve sektöre nitelikli insanları kazandıracağız dedik. Bugün geldiğimiz nokta henüz başlangıç. Artık yabancı dil bilen, pırlantayı en yetkin uzmanlardan öğrenen insanlarımız özellikle turistik bölgelerde iş başında…. Biz her ne kadar TİM verilerinde görünmese de turiste yapılan satışın da ihracat olduğunu düşünüyoruz. Hem de doğrudan ihracat, nakliyesi, konşimentosu şusu busu yok. Bu şekilde işimizi ve kalitemizi daha da büyüteceğiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” İhracatı geliştirmek için dünyanın bir ucundan diğerine koşturduklarını anlatan Yakın, mücevher ihracatçıları Birliği üye sayısını kısa sürede 936’dan yüzde 39 artışla1306’ya yükselttiklerini söyledi. Mücevher ihracatının deprem, sel, savaş dinlemeden geçen yıla göre yüzde 19,96 artış göstererek 2 milyar 717 milyon Dolara yükseldiğinin altını çizen Yakın TİM verilerine göre ihracatın yıl sonu itibariyle 7,5 milyar doların üzerine çıkmasını hedeflediklerini; dolaylı olarak yurt dışına yapılan satışlarla beraber sektörün ekonomiye katkısının 20 milyar doların üzerine olacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuşmasında hükümet olarak sanayicinin, üreten kesimin desteklenmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Mücevher ihracatımız dünyada ilk 3 ülke arasında olmasına rağmen ciddi bir nitelikli personel açığı vardı. Bu tabi ihracatın da gelişmesinde önemli bir etken. Bugün burada 700 yeni arkadaşımızın pırlanta gibi katma değeri yüksek bir alanda eğitimi tamamlaması nedeniyle bulunuyoruz. Arkadaşlarımıza çalışma hayatında başarılar diliyorum. Bu kişiler sertifika alarak ürettiği ürünleri dünyaya pazarlayacak. Sektörde yaklaşık 6 bin imalatçı-ihracatçı firma var. Bu sayının da hızla artması ve daha çok kanaldan ihracat yapması önemli. Biz de bakanlık olarak gençlere yönelik KGF desteği veriyoruz. 35 yaşına kadar olan gençlerimiz desteklerden yararlanıp işlerini kurabilirler. Bugüne kadar her zaman yatırımcının, ihracatçının yanında olduk. Bu politikamızı sürdüreceğiz.” Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazananlarda diplomaları verildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, MİB Başkanı Burak Yakın, MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner, İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu, MİB Yönetim Kurulu üyeleri, JTR CEO’su Mehmet Can Özdemir diplomalarını verdikleri gençlerle birlikte gurur verici bir güne imza attılar.