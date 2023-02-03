Kaymaz; 'Yavuz'u unutamıyorum'

Kansersiz Yaşam Derneğinin Başkanlarından Dida Kaymaz önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Eşini kısa süre önce kanserden kaybeden Kaymaz yaşadığı acı dolu günleri paylaştı. 'Hala Yavuz'u unutamıyorum alışamadım onsuzluğa dile kolay 16 yıl beraber şimdi evi satmayı düşünüyorum çünkü evin her yerinde o var vefat etmeden 2 gün önce onun için yaptırdığım eve gelen koltuk var orda yatıyorum evin içinde o varmış gibi onunla konuşuyorum ilaç kullanmıyorum pisikiyatrımda zaten ilaç kullanmamı istemiyor' dedi.

Ferit TUĞLUK