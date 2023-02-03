Magazin Hattı

Kaymaz; 'Yavuz'u unutamıyorum'

Eşi Yavuz Kaymaz'ı kanserden kaybeden, Kansersiz Yaşam Derneğinin Başkanlarından Dida Kaymaz 'Yavuz'u unutamıyorum, onsuzluğa alışamadım' dedi.

Giriş: 03 Şubat 2023 Cuma
Kaymaz; 'Yavuz'u unutamıyorum'

Kansersiz Yaşam Derneğinin Başkanlarından Dida Kaymaz önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Eşini kısa süre önce kanserden kaybeden Kaymaz yaşadığı acı dolu günleri paylaştı. 'Hala Yavuz'u unutamıyorum alışamadım onsuzluğa dile kolay 16 yıl beraber şimdi evi satmayı düşünüyorum çünkü evin her yerinde o var vefat etmeden 2 gün önce onun için yaptırdığım eve gelen koltuk var orda yatıyorum evin içinde o varmış gibi onunla konuşuyorum ilaç kullanmıyorum pisikiyatrımda zaten ilaç kullanmamı istemiyor' dedi.

Ferit TUĞLUK

Dida Kaymaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Prestijli gala...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Mahsun Kırmızgül'ün yazıp ve yönettiği 'Prestij Meselesi' filminin gala gecesinde bir araya geldi.

Güncel Gökyüzünde evlilik teklifi!

Genç iş insanı Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi'ye tektaş yüzükle gökyüzünde evlenme teklifi etti.
Caddeler AVM turu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Süleyman Orakçıoğlu ve Simay Kamer AVM'de obkektiflere yansıdılar.

Magazin Hattı Kaymaz; 'Yavuz'u unutamıyorum'

Eşi Yavuz Kaymaz'ı kanserden kaybeden, Kansersiz Yaşam Derneğinin Başkanlarından Dida Kaymaz 'Yavuz'u unutamıyorum, onsuzluğa alışamadım' dedi.
Güncel Çarmıklı'dan sanata destek!

Sanatsever Banu Çarmıklı, sanatçı Fulya Çetin'in eserlerini sergide inceleyerek sanata destek oldu.

Güncel Yeni yaşa, dostlarından kutlama...

Sanem Tezman ve Melisa Von Faber Castell yakın arkadaşları Maya Portakal Bitargil'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.
Güncel Gülman'a yemekte sürpriz...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman dostlarıyla yemekte bir araya gelerek doğum gününü kutladı.
Tatil Sezonu Uludağ'da açtı!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarıdna Beyza Uyanoğlu, kar sezonunu Uludağ’da dostlarıyla birlikte açtı.
Güncel Kosif, kızıyla iş başında...

Melda Kosif, kızıyla birlikte seramik atölyesinde çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Türkiye’ye Değer Katan Markalar ödüllendirildi!

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan, başarı hikayeleriyle Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar İstanbul’da yapılan ‘Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde bir araya geldi.
Güncel Selgur'a hüzünlü veda!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel'in babası iş insanı Yalçın Selgur son yolculuğuna uğurlandı.
Tatil Kar tatilcileri!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri kar tatillerinden bembeyaz kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.