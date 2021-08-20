HT Life 236. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenen 'Kürklü Venüs' oyunundan detayların yer alacağı programda ayrıca ikincisi düzenlenecek olan Bergama Tiyatro Festivali'nin takvimi de yer alacak. Bloomberg HT 21.00
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