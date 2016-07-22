HT KULÜP
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Benardete'nin yalnızlığı...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Genç sosyetenin ünlü hanımlarından Rezzan Benardete, aşırı sıcaklarda serinlemek için Boğaz turundaydı.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Rezzan Hanım, geçtiğimiz yıl İbrahim Bitargil'den boşanmıştı. Rezzan Hanım'ın uzun süredir kalbi boş. Genç sosyetiğe haftasonu Bebek'te bir bayan arkadaşııyla turlarken rastladık. Bir süre sonra özel tekneleriyle Boğaz'a açılan Rezzan Benardete teknenin ucuna oturarak öyle bir kareyle objektifimize yansıdı ki sanki Boğaz'da tek başına kalmışcasına görünüyordu. Rezzan Benardete'nin yalnızlık ve romantizm kokan o anları işte HT Kulüp objektiflerine böyle yansıdı.

Ferit TUĞLUK

Etiketler
Rezzan Benardete bebek boğaz
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