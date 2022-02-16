Kartalkaya ve Palandöken tatilcileri!

Palandöken Dağı’nın eteklerinde doğayla iç içe bir tatil geçiren sosyetik güzel iç mimar Alara Koçibey, iş hayatının stresini kayak yaparak attı. Alara Hanım, sabahın erken saatlerinde pistte kayak yaparak doğanın keyfini çıkarttı. Sevgililer Günü'nü Polat Palandöken'de geçiren iş insanı Mustafa Yurttaş ve eşi Beste Yurttaş, Ceylan Sel Sohtorik ve Big Chefs Kurucu Başkanı Gamze Cizreli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklere katılarak tatillerini eğlenceli hale getirdi. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da kış tatiline çıkan Adil ve Beyhan Benardete çiftinin Eylül ayında nikah masasına oturan oğulları Adilcan Benardete eşi Seda Benardete ile uzun pistte kayak yaptı.