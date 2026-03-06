Magazin Hattı

Dünyaca ünlü saç bakım markası yeni ürünü tanıtmak için Los Angeles’ta özel bir davet düzenledi.

Los Angeles’ta özel davet

Kérastase, longevity yaklaşımını saç bakımına taşıyan ve saçın uzun ömürlü gençliğini desteklemek üzere geliştirdiği yenileyici bakım serisi Chronologiste’in global lansmanı ve Power Talks platformunu tanıtmak için Los Angeles’ta özel bir davet düzenledi. Türkiye’yi temsilen geceye katılan Yasemin Öğün, göz kamaştıran saçları ve zarif stiliyle davetin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yasemin Öğün’ün bu özel gecedeki saç tasarımına, davete Türkiye’den katılan tek kuaför olan Kérastase Türkiye Elçi Kuaförü Cemil İrez imza attı. Oscar adayı oyuncu Demi Moore’un Kérastase Global Marka Elçisi olarak resmi olarak duyurulduğu davet; kadınların özgüvenini, longevity yaklaşımını ve Chronologiste’in yeni dönemini kutlayan etkileyici bir buluşmaya dönüştü. Geceye Sara Foster, Ali Larter, Nicole Wallace, Clara Galle ve Camila Coelho’nun da aralarında bulunduğu Hollywood’un ilham veren birçok ismi katıldı. West Hollywood’daki bir stüdyonun Chronologiste evrenine dönüştüğü gecede, davetliler etkileyici enstalasyonları keşfedip markanın çığır açan inovasyonlarını deneyimledi, ilham verici sohbetlere katıldı. Gece The Living Room’da düzenlenen after party ile sona erdi.

