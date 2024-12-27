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İş dünyası 2025'ten umutlu...

Dr. Erkan Kork, "Türkiye Ekonomisi Parlak Bir Geleceğe Doğru İlerliyor"...

Giriş: 27 Aralık 2024 Cuma
İş dünyası 2025'ten umutlu...

Türk iş dünyası 2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, 2025’te yurt dışından Türkiye’ye gelen yatırımların hızlanmasını bekliyor. Gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türk bankacılık sektörünün 2024’te tüm zorluklara rağmen reel sektörü desteklemeye ve yatırımları finanse etmeye devam ettiğini belirterek, ”Yeni ekonomik programın kazanımlarını elde ettiğimiz; cari açıkta önemli azalmanın olduğu, risk priminin düştüğü, gri listeden çıktığımız, dezenflasyonun başladığı, TCMB rezervlerinin rekor kırdığı ve tüm derecelendirme kuruluşlarının not artırdığı bir yılı geride bırakıyoruz. Türkiye Ekonomisi Parlak Bir Geleceğe Doğru İlerliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptığı her yurt dışı ziyaretinde Türkiye ekonomisinin dinamiklerini ve barındırdığı avantajları yabancı yatırımcılara anlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dünyanın en önemli finans şehirlerinde yatırımcılara dikkat çekici sunumlar yaptığını biliyoruz. Ülkemiz 10 ayda 8.5 milyar dolarlık yatırım çekti. Fintech alanında ise 191 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüyle tüm zamanların rekoruna ulaştık. 2025 yılında bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

İş dünyası 2025ten umutlu...

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