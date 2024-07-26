Magazin Hattı

Bodrum'da sanat ve teknoloji buşluşması...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları Bodrum'da düzenlenen özel organizasyonda bir araya geldiler.

Giriş: 26 Temmuz 2024 Cuma
Bodrum'da sanat ve teknoloji buşluşması...

Premium otomobil üreticisi Lexus, Bodrum’da sanat dallarının ortak noktada buluştuğu Zai Yaşam ile iş birliğini yeni LBX modeliyle farklı bir boyuta taşıdı. Lexus’un sıra dışı tarzını yansıtan LBX modeli, Zai Yaşam Bodrum’un eşsiz atmosferinde sanatçı Hulusi Osman Döken’in imzasıyla bir sanat eserine dönüştü. Bu eser, özel bir gecede iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerine gösterildi. Lexus’un bu özel gecesine Ayşegül Dinçkök, Fulya Nayman, Nuran Erçil, Özge Argüder Sander, Şule Argüder gibi isimler katılırken, sahne alan Aycan Koptur da davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

BODRUM

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