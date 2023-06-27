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Kavak: 'Bayramların kıymetini bilelim'

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Kurban Bayramı'nı kutlayarak mesajı yayınladı.

Giriş: 27 Haziran 2023 Salı
Kavak: 'Bayramların kıymetini bilelim'

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak herkesin bayramını kutlayarak bayram mesajı yayınladı. Kavak 'Bayramlar bizlerin en kıymetli ve en kutsal değerleridir. Bayram geleneğine sahip çıkmanın, yaşatmanın çok önemli olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Bayramlar bizim ailemizde hâlâ bir araya geldiğimiz, çocukluğumuzda nasılsa bugün de heyecanla kutladığımız günler olmaya devam ediyor. İstiklal Madalyası sahibi Çanakkale gazisi olan dedem Halil Uzuner’in babaannemle evlendikten sonra Kısıklı’da satın aldığı beyaz köşkün bahçesinde, babam biz beş çocuğuna beş ev yaptırmış. Şimdi biz beş kardeş ve çocuklarımız bu evlerde hâlen hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bayramlarda da ailemiz, annemin evinde toplanıyor. Günümüzde birçok insanın tatil fırsatı olarak gördüğü Kurban Bayramı’nda biz İstanbul’da olacağız ve yine tüm aile fertleriyle, annemin evinde toplanacağız. Kurbanımızı kestikten sonra geleneksel hale getirdiğimiz bademli pilavımızı pişireceğiz. Birbirimize sarılacağız, büyüklerimizin bayramını kutlayacak, küçüklerimize ve gençlerimize bu güzel geleneği yaşatmaları için örnek olacağız. Lütfen bayramların değerini bilelim ve sahip çıkalım. Mutluluğumuzu paylaşarak çoğaltalım, toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirelim. Bayramlar sadece tatil yaptığımız değil; sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, yaşlılarımızı ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz günler olsun. Sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir bayram temennisiyle milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.' mesajını verdi.

Kavak: Bayramların kıymetini bilelim Academic Hospital

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