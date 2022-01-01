Jet Set

Yeni yıla yeni sevgili

İzzet Antebi'den boşanan sosyetik güzel Didem Sarı, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu

01 Ocak 2022 Cumartesi
Yeni yıla yeni sevgili

2009'da görkemli bir düğünle evlenen ve sosyetenin en mutlu çiftleri arasında gösterilen Didem-İzzet Antebi çifti, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. Hatta çocukları Moris Mert ve Mila için sık sık görüşen ara tatil için Antalya'ya giden eski eşler, yılbaşında ailece yemek yedi. Didem Sarı, yemeğin ardından saatler 00.00'ı gösterdiğinde el ele olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafın ardından Sarı'nın yeni yıla yeni bir sevgiliyle girdiği düşünüldü. Didem Sarı'nın kalbinin prensinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

Reşit ÖZET


İzzet Antebi Didem Sarı aşk itiraf

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